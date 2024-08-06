نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل يحيى عطية الله: الزمالك يقترب من ضم اللاعب وهذا سبب فشل مفاوضات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر محسن المعادي وكيل اللاعب المغربي يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، مفاجأة من العيار الثقيل حول دخول مسؤولي نادي الزمالك في خط المفاوضات لضمه.

ويعتبر عطية الله أحد أولويات القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي.

مفاوضات الزمالك ويحيى عطية الله

وأكد محسن المعادي وكيل اللاعب المغربي يحيى عطية الله في تصريحاته عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر:" مفاوضات الأهلي لضم يحيى متوقفة في الفترة الحالية، وتحرك نحو هدف جديد لضمه".

وتابع:" توجد مفاوضات جارية مع نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب بعد إغلاق الاتصالات مع الأهلي".

وواصل:" النادي الروسي عرض على الأندية المصرية عرضين، أما الإعارة أو البيع النهائي، وكل المبالغ المتداولة مؤخرا ليس لها أساس من الصحة".

وأختتم:" قد يتم الاتفاق خلال غدا حتى أخر الأسبوع وسنعلن نتيجة المفاوضات، والوكلاء سبب فساد انتقاله إلى الأهلى، واللعب تمسك بي كوكيل له".