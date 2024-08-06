نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يعسكر في بورسعيد استعدادًا للممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر صباح الاثنين الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك مدينة المحلة الكبرى متجهًا إلى مدينة بورسعيد حيث سيعسكر الفريق لمدة ١٠ أيام في المدينة الباسلة استعدادًا للدوري المصري الممتاز.

ويعوّل عيد على المعسكرات الخارجية من أجل تحقيق الانسجام بين اللاعبين خاصة الجدد.

شهد المعسكر حضور صفقات غزل المحلة المنضمة حديثًا إلى جانب تصعيد عدد من الناشئين المميزين.

وسيخوض غزل المحلة مباراتين وديتين خلال معسكره ببورسعيد سيتم إعلان تفاصيلهم لاحقا.