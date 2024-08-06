نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وميلان الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة برشلونة وميلان الودية وذلك ضمن منافسات الاستعداد للموسم الجديد.

موعد مباراة برشلونة وميلان الودية

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وميلان الودية يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 على ملعب ام اند تي بنك وذلك ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك قناة الكويتية الرياضية حقوق إذاعة مباريات برشلونة في جولته بالولايات المتحدة، وسيتم إذاعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة Kuwait Sports HD التي تبث مجانًا على قمر نايل سات بتردد 11054 وعلى قمر عرب سات بتردد 12523.

يقدم برشلونة تحت قيادة هانز فليك آداءً قويًا، حيث بدأ جولته التحضيرية بفوز مثير بركلات الترجيح على مانشستر سيتي بعد تعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما ثم حقق فوزا ثمينًا على ريال مدريد في الكلاسيكو الودي بهدفين مقابل هدف.

في حين خاض ميلان أربع مباريات ودية في فترة الميركاتو الصيفي، حيث خسر من روما بخمسة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع رابيد فيينا بهدف لكل منهما وفاز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين كما حقق فوزًا على ريال مدريد بهدف نظيف.