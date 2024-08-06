نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لرحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن بنسبة تتخطى الـ95% محمد عبدالمنعم اتفق على الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم الجاري إذ رفض اللاعب فكرة التجديد وزيادة راتبه منذ الموسم الماضي وذلك لاتفاقه مع الإدارة على الرحيل في نهاية الموسم.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية، أن هناك عرض فرنسي لمحمد عبدالمنعم وهناك عرض سعودي وأخر من الدوري القطري، ولكن العرض السعودي قيمته المالية أكثر من العرض الفرنسي والعرض القطري، وعرض فريق نيس الفرنسي على الأهلي 2.5 مليون يورو وقد يصلوا إلى 3 مليون يورو.

وتابع: فيما عرض أحد أندية السعودية 5 مليون دولار للظفر بخدمات عبدالمنعم وتوقف العرض القطري عند 3 مليون دولار أيضًا.

وأكمل: عقد اللاعب جلسة مع أمير توفيق في حضور وكيل أعماله وتم التحدث خلال تلك الجلسة مع الوسيط في صفقة نيس الفرنسي لأن اللاعب متمسك بعرض نيس لرغبته في الاحتراف بأوروبا لأن سنه أصبح 25 سنة، ولو انتظر موسم ولا اتنين تايين سيكون صعب احترافه في أندية أوروبا.