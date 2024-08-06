نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 6- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم، معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري في جميع البطولات.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

مباريات ودية

الأهلي ضد جراتزر – في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بروسيا دورتموند ضد فياريال – في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يوفنتوس ضد يوفنتوس تحت 23 سنة – في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

دوري أبطال أوروبا - الأدوار الإقصائية

قره باغ ضد لودوجوريتس – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مالمو ضد باوك – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ميتييلاند ضد فرينكفاروزي – في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سبارتا براج ضد ستيو بوخارست – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

دينامو كييف ضد رينجرز – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليل ضد فنربخشة – في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

سالزبورج ضد تفينتي أنشخيده – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 6-8-2024

يمكنكم مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند ضد فياريال، عبر قناة دبي الرياضية، أما باقي المباريات لم تتمكن أي قناة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحصول على إذاعتها.