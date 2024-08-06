نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة تشيلسي وريال مدريد الودية استعدادا للموسم الجديد.

في آخر خمس مباريات بين تشيلسي وريال مدريد، نجح ريال مدريد في الفوز في 3 مباريات بينما نجح تشيلسي في الفوز في مباراتين.

خاض ريال مدريد في الجولة التحضيرية قي الولايات المتحدة الأمريكية مبارتين، حيث خسر في المواجهة الأولى أمام ميلان بهدف نظيف وفي المواجهة الثانية أيضًا أمام غريمه التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف.

بينما خاض تشيلسي أربع مباريات، حيث خسر في مباراتين أمام سيلتك ومانشستر سيتي وفاز في مباراة واحدة أمام كلوب أمريكا وتعادل في مباراة وحيدة أمام ريكسهام بهدفين لكل منهما.

موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد الودية

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وريال مدريد الودية يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 على ملعب بنك أمريكا وذلك ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك قناة الكويتية الرياضية حقوق إذاعة مباريات برشلونة في جولته بالولايات المتحدة، وسيتم إذاعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة Kuwait Sports HD التي تبث مجانًا على قمر نايل سات بتردد 11054 وعلى قمر عرب سات بتردد 12523.