نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد وإنتر ميلان الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة الاتحاد السعودي وإنتر ميلان الودية استعدادا للموسم الجديد.

يقدم اتحاد جدة السعودي اداءا كارثيا في الجولة التحضيرية له، حيث خسر مبارياته الودية الأربع التي خاضها حتى الآن في معسكري إسبانيا والبرتغال.

وخسر الاتحاد من إلتشي بهدفين نظيفين ومن إشبيلية بهدف نظيف ومن فارينزي بثلاثة أهداف مقابل هدف ومن ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف بينما يختتم مبارياته الودية أمام إنتر ميلان.

موعد مباراة الاتحاد وإنتر ميلان الودية

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد وإنتر ميلان الودية يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 على ملعب بريانتيو وذلك ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

سوف تنقل مباراة الاتحاد وإنتر ميلان في مباراة ودية استعداد للموسم الجديد على قناة STC السعودية الناقل الحصري لهذه المباراة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط سيقوم جعفر الصليح بالتعليق على أحداث المباراة.