نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وسموحة في جولة الحسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة جديدة أمام سموحة وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

وينتظر المارد الأحمر مباراة سموحة من أجل حسم اللقب رسميا حيث يحتاج الأهلي لنقطة وحيدة فقط من أجل حسم اللقب رسميا للمرة 44 في تاريخ المارد الأحمر.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وسموحة

وعبر دوت الخليج الرياضي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالاتي:-

1-الأهلي:78 نقطة

2-بيراميدز: 73 نقطة

3-المصري: 52 نقطة

4-الزمالك: 52 نقطة

5-مودرن سبورت: 50 نقطة

6-سموحة: 48 نقطة

7-زد: 47 نقطة

8-سيراميكا كليوبترا: 45 نقطة

9-إنبي: 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري: 40 نقطة

11-طلائع الجيش: 39 نقطة

12-البنك الأهلي: 34 نقطة

13-الجونة: 33 نقطة

14-الإسماعيلي: 32 نقطة

15-فاركو: 31 نقطة

16-بلدية المحلة: 27 نقطة

17-المقاولون العرب: 21 نقطة

18- الداخلية: 19 نقطة