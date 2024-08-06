نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر ضد المغرب على برونزية كرة القدم في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر نظيره المغرب بعد غد الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري على ملعب "لا بوجوار" في مباراة تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس 2024.

وخسر منتخب مصر أمام فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس بنتيجة 3-1، كما خسر المنتخب المغربي أمام إسبانيا بنتيجة 2-1.

موعد مباراة مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس

تنطلق صافرة البداية لمباراة مصر ضد المغرب يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد المغرب مساء الخميس المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.