نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف نجم الأهلي من الانتقال إلى نادي زد في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه النهائي من الانتقال إلى نادي زد إف سي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم، بعدما تلقى عرض مميز من النادي.

كهربا يحسم موقفه من الانتقال إلى نادي زد

وقال الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" كهربا يؤجل ملف انتقاله إلى نادي زد إلى وقت لاحق".

وتابع:" كهربا لا يرغب في الانتقال إلى نادي زد، إلا بعد أن يدرس العروض الخارجية التي وصلت له في الفترة الأخيرة ".

وأوضح:" محمود كهربا ينتظر وصول عرض رسمي من أحد الأندية القطرية، وفي حال كان عرض جيد، سيرحل عن النادي الأهلي، ويخوض رحلة احترف جديدة في الدوري القطري".