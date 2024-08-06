نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ميكالي من تدريب منتخب مصر الأول عقب أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الفترة الماضية تألق لافت للنظر للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة مدربه البرازيلي روجيه ميكالي، وذلك في بطولة أولمبياد باريس 2024 المقامة في الوقت الحالي.

حيث وصل منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي إلى الدور نصف النهائي من بطولة أولمبياد باريس 2024، للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز بصعوبة على منتخب بارجواي.

موقف ميكالي من تدريب منتخب مصر الأول

وكشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" ميكالي مدرب كبير وبالفعل ساهم مع منتخب مصر الأولمبي في العديد من الانتصارات، وقيادته إلى نصف نهائي أولمبياد باريس "

وأضاف:" ولكن الحديث عن ضرورة تعيين ميكالي كمدرب لمنتخب مصر الأول أمر غير صحيح، وغير منطقي، لأن المدرب الوطني حسام حسن حتى الآن لم يقصر مع الفراعنة".

وأشار:" وفي حال تعيين ميكالي كمدرب لمنتخب مصر الأول، وهزيمته في أول مباراتين سيطالب العديد من الجماهير برحيله، وعودة حسام حسن بدلا منه".

واختتم:" يجب أن يتم توجيه الدعم إلى حسام حسن للتألق مع منتخب مصر الأول، لأنه حتى الآن لم يقصر في أداء مهمته مع الفراعنة، أما ميكالي يستمر مع منتخب الشباب".

