حارس منتخب الكاميرون السابق: هذا الحارس الأفضل في إفريقيا ولم أتلقى عروض من أندية مصرية

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف كارلوس كاميني حارس مرمى منتخب الكاميرون وفريق إسبانيول السابق عن الحارس الأفضل في قارة إفريقيا، في الوقت الحالي، كما أكد أنه لم يتلقى أي عروض من الأندية المصرية

كاميني يتحدث عن منتخب مصر الأولمبي

وقال كاميني في تصريحات له عبر برنامج رقم 10 مع الاعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "مصر بلد كبيرة في تاريخ كرة القدم بإفريقيا وخسرت نهائي أمم افريقيا في عام 2008 أمام منتخب مصر وخرجنا من ربع نهائي امم افريقيا 2010 على يد منتخب مصر، ومنتخب مصر فريق يمتلك الكثير من اللاعبين الرائعين وامتلك الكثير من الذكريات عن هذه المواجهات".

وأضاف:" محمد ابوتريكة الذي سجل الهدف في نهائي امم افريقيا ٢٠٠٨ هو لاعب جيد وايضا من افضل اللاعبين الذين واجهتهم ولا يمكن نسيانهم حسام حسن واحمد حسام ميدو ومحمد زيدان فهم لاعبين مميزين".

ثم أوضح:" منتخب الكاميرون دائما يمتلك لاعبين موهوبين ويلعبون في افضل الاندية الاوروبية وهذا الجيل قادر على التأهل لنهائيات مونديال ٢٠٢٦ وكأس امم افريقيا ٢٠٢٥ والمنافسة على التتويج بلقبها فنحن فريق كبير في افريقيا".

وعن الحارس الأفضل في إفريقيا أشار نجم الكاميرون السابق:" أونانا حارس مرمى جيد وموهوب ومن افضل حراس المرمى في افريقيا وهو عنصر اساسي في منتخب الكاميرون وفريق مانشستر يونايتد".

ثم اختتم:" لم أتلق اي عروض من اندية مصرية أو عربية للانضمام لها خلال مسيرتى الاحترافي رغم اننى اعلم الكثير عن طبيعة اللعب هناك لكن معظم مسيرتي كانت في أوروبا".

