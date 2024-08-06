الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: البروفة الأخيرة للريال قبل السوبر الأوروبي وليكيب تعلق على وصول فرنسا لنهائي الأولمبياد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: البروفة الأخيرة للريال قبل السوبر الأوروبي وليكيب تعلق على وصول فرنسا لنهائي الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 6-8-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية اليوم وفق ما يلي:-

لاغازيتا ديلو سبورت

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  • ذهب خالص
  • ايطاليا تتألق في اليوم الاولمبي بإحراز الميداليات
  • ناديا الرائعة تخطف الميدالية البرونزية
  • يكير السويدي عند ٦.٢٥ ليسحب رقم قياسي جديد
  • بريمر بعد التجديد " بقيت لاني اريد الفوز "

كورييري ديلو سبورت

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  • من العجائب
  • الذهبية لاليس فاجأت الجميع والكل يمجدها
  • الكان: اعادة تنظيم الفريق ولا نريد اعذار
  • ياكوتي وروسيتي المرشحان الابرز
  • ايطاليا تعود من بعيد

ماركا

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  • فضية بمكانة ٣
  • اسبانيا تفوز على المغرب ٢-١ وتحلم بالذهب
  • سيدات اسبانيا اليوم امام البرازيل
  • رقم قياسي جديد من دوبلانتيس
  • الريال امام تشيلسي بروفة قبل الذهاب لكأس السوبر
  • الحارس المدني يقر ان برشلونة دفع لنيغريرا
  • اتلتيكو مدريد يريد جوليان الفاريز

آس

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  • اسبانيا ٢-١ المغرب
  • اسبانيا فريق عظيم
  • جوليان الفاريز قريب من الاتلتيكو
  • الريال امام تشيلسي بإنتظار اندريك
  • غوندوغان سيكون قائد برشلونة
  • دوبلانتيس يطير فوق الحدود

موندو ديبورتيفو

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  • اسبانيا ٢-١ المغرب
  • فيرمين يبدع
  • منصة ضخمة
  • البرشا امام الميلان

ليكيب

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  • الرقم القياسي العالمي
  • فرنسا ٣-١ مصر
  • الذهب في اقدامهم

بيلد

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  • مدرب باريس انريكي يتحدث عن ​دوري ابطال اوروبا​ ويرغب بضم نجم السيتي السابق

ذا صن

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  • مهمة يورو
  • اليونايتد يتعرض لنكسة قوية بعد اضطرار المدافع يورو لاجراء عملية ضرورية

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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