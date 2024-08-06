الرياضة

قرار عاجل من كولر قبل مواجهة سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم، قبل مواجهة سموحة، في الدوري المصري الممتاز.

قرار عاجل من كولر قبل مواجهة سموحة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره سموحة، مساء يوم الخميس المقبل على استاد الإسكندرية، في مباراة يحتاج فيها المارد الأحمر للفوز أو التعادل من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري.

وجاء قرار كولر، في إطار سياسته التي يتبعها في منح اللاعبين راحة سلبية في اليوم بعد التالي من خوض المباريات، حتى لا يتعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات في ظل تلاحم المباريات.

ويأتي ذلك بعد انتهاء مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري، حيث يسعى الأهلي لحسم لقب الدوري بشكل رسمي مساء الخميس، إذ يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط لتحقيق التتويج بالدرع رقم 44 في تاريخه.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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