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أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب الدنمارك للدور قبل النهائي بمسابقة كرة اليد للسيدات بأولمبياد باريس 2024، عقب فوزه على منتخب هولندا 29 / 25، اليوم الثلاثاء، في دور الثمانية من البطولة.

أولمبياد باريس.. الدنمارك تعبر هولندا إلى نصف نهائي كرة اليد للسيدات

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما بهدف واحد بنتيجة 11 / 10.

وفي الشوط الثاني فرض المنتخب الدنماركي سيطرته وأنهاه بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة 18 / 15.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الدنماركي في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين النرويج والبرازيل.

