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أحمد جودة - القاهرة - قالت بطلة الوثب الطويل الألمانية ماليكا ميهامبو، إن الأجواء في أولمبياد باريس 2024 تؤثر بشكل إيجابي على أداء الرياضيين، عكس دورة طوكيو، التي شهدت تواجد الجماهير بأعداد محدودة.

ماليكا ميهامبو: أولمبياد باريس تختلف عن نسخة طوكيو

وقالت ميهامبو، لوكالة الأنباء الألمانية قبل بدء التصفيات اليوم الثلاثاء: "من الرائع أن تكون الملاعب ممتلئة بالجماهير مرة أخرى، ورؤية الكثير من الأشخاص سعداء بالرياضيين ويدعموننا".

وأضافت: "الدعم والتصفيق يعطي الطاقة للتنافس. ومع هذه الطاقة والمزيد من القوة، يمكنك تحقيق أداء أفضل".

وأصبحت ميهامبو بطلة أولمبية في طوكيو قبل 3 أعوام. ولكن، بسبب جائحة فيروس كورونا، كان يتواجد أعداد قليلة من الجماهير في الملاعب.

وأكد أولي ناب، مدرب ميهامبو: "تبدو أكثر هدوءا مما كانت عليه قبل أولمبياد طوكيو".

وأفاد: "وقتها، كنا قد خرجنا لتونا من مرحلة عاطفية صعبة للغاية. الآن أصبحت أكثر هدوءا. ماليكا تشعر إنها تستعيد أفضل مستوياتها".

وتابع: "ماليكا بطلة أولمبية، وفازت ببطولة العالم مرتين، ومرتين ببطولة أوروبا. ومع ذلك، فإن تحقيق انتصار أولمبي آخر سيكون شيئا عظيما، لا تشعر بالضغط مثل ما قد يشعر به رياضيون آخرون".

وحققت ميهامبو رقما قياسيا شخصيا بعدما وثبت 7.30 مترا أثناء حصدها أول لقب لها في بطولة العالم في الدوحة في 2019. وتتصدر التصنيف العالمي السنوي بعدما وثبت 7.22 مترا في البطولة الأوروبية بروما.

واستكمل ميهامبو: "نادرا ما يكون المستوى مرتفعا كما هو هذا العام. بالتأكيد ستكون المنافسة مثيرة في باريس".

ومن الممكن أن تصبح ميهامبو أول سيدة في منافسات الوثب الطويل تفوز بالميدالية الذهبية في نسختين متتاليتين بالأولمبياد.

