نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقهوة والورود، استقبال مميز لـ "ناتشو" في نادي القادسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل نادي القادسية السعودي، نجمه الجديد الإسباني ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد السابق، فور وصوله إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بعد الانتقال لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

ونشر نادي القادسية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس"، فيديو وصور من وصول لاعبه الإسباني ناتشو، وتم استقباله بالورد والقهوة العربية، وعلق النادي: "مدافعنا ناتشو وصل.. يا حي زول مرني يا حيه".

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وقع مدافع ريال مدريد الإسباني عقدًا لمدة عامين مع نادي القادسية، وذلك خلال تواجده في ألمانيا الشهر الماضي، حيث كان يشارك مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأوروبية التي توج فيها المنتخب الإسباني باللقب.

رحيل ناتشو عن ريال مدريد بشكل رسمي



وأصدر نادي ريال مدريد بيان رسمي جاء فيه: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن قائدنا ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في ريال مدريد"، وأضاف البيان: "يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا".

وقال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد:"منذ وصوله إلى أكاديمية الشباب، كان ناتشو دائمًا مثال للجميع وقد نال الحب والتقدير والإعجاب من جميع مشجعي ريال مدريد والذي سيظل بيته دائمًا، ونتمني له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

وخاض ناتشو مع ناديه السابق ريال مدريد 364 مباراة، وفاز بـ 26 لقب، أهمها دوري أبطال أوروبا 6 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات، كأس السوبر الأوروبي 4 ألقاب، الدوري الإسباني 4 مرات، كأس الملك لقبين، وكأس السوبر الإسباني 5 ألقاب.

