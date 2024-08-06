نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يعزز صفوفه بالتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم تشيلسي الإنجليزي صفقة انتقال المهاجم الإسباني الواعد صاحب الأصول النيجيرية سامو أوموروديون قادمًا من أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سكاي سبورت، فإن الاتفاق تم بين الناديين على انتقال الإسباني سامو البالغ من العمر 20 عامًا إلى صفوف تشيلسي بمقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

تشيلسي يضم سامو أوموروديون

وأضافت أن سامو أوموروديون وقع على عقود انتقاله إلى البلوز لمدة 7 مواسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

والجدير بالذكر أن المهاجم الإسباني سامو انتقل الموسم الماضي إلى صفوف ألافيس على سبيل الإعارة.

وقدم اللاعب الإسباني مشوارًا مميزًا مع ألافيس بكافة المسابقات خلال الموسم المنتهي، حيث شارك مع الفريق في 26 مباراة، أحرز خلالهم 9 أهداف، وصنع تمريرة وحيدة حاسمة.

