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أحمد جودة - القاهرة -



كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي، أنه قام باكتشاف الحارس حمزة علاء أثناء اختبارات الناشئين بالقلعة الحمراء عقب مشاهدته 5 دقايق فقط.

طارق سليمان: اكتشفت حمزة علاء باختبارات الأهلي.. وشوقي غريب برئ من هبوط المقاولون العرب



وقال طارق سليمان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 قائلا: " أسرة حمزة علاء عقب اختياره فى اختبارات الأهلى تحدثوا معى للموافقة على خضوعه للتدريب بأحد الأندية أيضا لكرة اليد ولكن رفضت الأمر وطالبتهم بالتركيز فى كرة القدم فقط".



وتابع: "عندما توليت تدريب الفريق الأول قمت بتصعيده وسعيد بمستواه الحالى حيث يركز دائما عندنا يشارك وهذا ظهر فى بطولة أمم إفريقيا ومنافسات الأولمبياد الحالية الذى يعد افضل حارس فى البطولة حتى الان برفقة حارس المنتخب المغربي ".



وأردف: " أطالب حمزة علاء بالخروج معارا لأحد الأندية للمشاركة ولكن فى حال رحيل محمد الشناوى عن النادى الأهلى أفضل إستمراره برفقة مصطفى شوبير ".



وأختتم طارق سليمان حديثه قائلًا: " شوقى غريب برى من تهمة التسبب فى هبوط نادى المقاولون العرب حيث نقذ الفريق الموسم الماضى من الهبوط ولكن سوء التوفيق واجهنا فى بعض المباريات وذئاب الجبل سوف يعود للدورى الممتاز بقوة حيث يعد من أفضل الأندية ".

