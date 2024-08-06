نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع جمال الشماخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى أنهاء مسئولو النادي الأهلي صفقة جمال الشماخ لاعب حسنية أغادير بنسبة تتخطى 95 % بعدما شهدت المفاوضات خلال الساعات الماضية أتفاق بين الطرفين على الخطوط العريضة.



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا: "حصل الأهلي على توقيع الشماخ بالانتقال للقلعة الحمراء وفضّل اللاعب العرض الأهلاوي دون غيره من العروض الخارجية التي وصلته أبرزها من السعودية وأندية ليست كبيرة في أوربا ".

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع جمال الشماخ



أوضح: " أن مسئولو القلعة الحمراء إتفقوا مع نظراؤهم في النادي المغربي على ضم اللاعب مقابل 800 ألف دولار يتم تسديهم على دُفعة واحدة ويرفض الشماخ المشاركة في تدريبات فريقه خلال معسكره الخارجي المُقام حاليًا في الإمارات".



وأردف: "بات اللاعب على بُعد خطوات قليلة من الانتقال للأهلي في الموسم المقبل ليكون بديل النجم التونسي علي معلول المُصاب منذ عدة أشهر في أكيلس ".



ولعب الشماخ مع فريق حسنية أغادير في الموسم الحالي 2023-24، 27 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم هدف وحيد وقدم 5 تمريرات حاسمة.

