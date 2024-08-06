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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قيد الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق في قائمة الأهلي للموسم الجديد، مؤكدًا أن اللاعب لن يكون له تواجد مع الأهلي خلال الفترة المقبلة وسيحتاج فترة طويلة حتى يستعيد مكانه بالفريق بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة.



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا: "علي معلول يؤدى برنامج تأهيلي حاليًا للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها في مايو الماضي، ويحتاج النجم التونسي أربعة أشهر حتى يعود لتدريبات الأهلي الجماعية ".

لهذا السبب.. كولر يرفض قيد علي معلول في قائمة الأهلي



وتابع: " كولر ناقش مع إدارة الأهلي، ملف علي معلول والتجديد له، وأكد المدرب السويسري للإدارة أن معلول لاعب كبير لكن الإصابة ستؤثر عليه لذا لا يحتاج جهوده في الدور الأول من الموسم الأول على أقل تقدير لذلك لن يتم قيده في القائمة الأولى ".



واختتم: " المدير الفني للأهلي، أوضح للإدارة الحمراء أن من حقها تجديد عقد معلول لكن ليس من حقها فرض اللاعب عليه ليُشارك في الفريق أو يتم قيده دون أن يكون جاهز من الناحية الطبية والبدنية والفنية ".

