نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كولر يرفض قيد علي معلول في قائمة الأهلي ومحمد جبر يصعد لنصف نهائي المصارعة الرومانية بأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 6-8-2024 في السطور التالية:

كولر يرفض قيد علي معلول في قائمة الأهلي

كشف الإعلامى محمد الليثى رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قيد الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق في قائمة الأهلي للموسم الجديد، مؤكدًا أن اللاعب لن يكون له تواجد مع الأهلي خلال الفترة المقبلة وسيحتاج فترة طويلة حتى يستعيد مكانه بالفريق بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا: "علي معلول يؤدى برنامج تأهيلي حاليًا للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها في مايو الماضي، ويحتاج النجم التونسي أربعة أشهر حتى يعود لتدريبات الأهلي الجماعية ".

وتابع: " كولر ناقش مع إدارة الأهلي، ملف علي معلول والتجديد له، وأكد المدرب السويسري للإدارة أن معلول لاعب كبير لكن الإصابة ستؤثر عليه لذا لا يحتاج جهوده في الدور الأول من الموسم الأول على أقل تقدير لذلك لن يتم قيده في القائمة الأولى ".

واختتم: " المدير الفني للأهلي، أوضح للإدارة الحمراء أن من حقها تجديد عقد معلول لكن ليس من حقها فرض اللاعب عليه ليُشارك في الفريق أو يتم قيده دون أن يكون جاهز من الناحية الطبية والبدنية والفنية ".



محمد جبر يصعد لنصف نهائي المصارعة الرومانية بأولمبياد باريس

نجح المصارع المصري محمد علي جبر في الفوز على البطل البيلاروسي، الذي يشارك تحت علم خاص باللجنة الأولمبية، في المصارعة الرومانية ويتأهل إلى نصف النهائي.

واستطاع جبر، أن يفوز على البطل البيلاروسي، بنتيجة 4-1، لواصل زحفه نحو المنافسة على ميدالية أولمبية، بعدما فاز على بطل صربيا، في دور الـ16 بنتيجة 6-1، ليتأهل إلى الدور الربع النهائي،ومن ثم الفةو على البطل البيلاروسي في ربع النهائي.

وتضم بعثة مصر في المصارعة 11 لاعبًا، وهم:

المصارعة الرومانية: مؤمن ربيع في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 كجم، ومحمود خالد في وزن 77 كجم، ومحمد مصطفى في وزن 87 كجم، ومحمد جبر في وزن 97 كجم، وعبد اللطيف منيع في وزن 130 كجم.

المصارعة الحرة: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم وعمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى جبر في وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم، فيما تمثل المصارعة النسائية اللاعبة ندى مدني في منافسات وزن 50 كجم.

