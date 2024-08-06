نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيل طبيب الأهلي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتذاره عن عدم استكمال مهمته في الجهاز الفني، خلال الفترة المقبلة، لأسباب خاصة به.

وكان النادي الأهلي ضم أبو الوفا للجهاز الفني في مارس 2023 الماضي، بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قبل أن ينهي عمله بالتراضي مع القلعة الحمراء.



من ناحية أخرى يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التحضير لمباراته المقبلة أمام سموحة، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد انتهاء مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري والتي انتهت بالفوز برباعية نظيفة ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين، حيث يسعى الأهلي لحسم لقب الدوري بشكل رسمي مساء الخميس، إذ يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط لتحقيق التتويج بالدرع رقم 44 في تاريخه.