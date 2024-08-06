نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الرحيم دغموم يعود لتدريبات النادي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد صباح اليوم الثلاثاء الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري إلى القاهرة لخوض تدريبات الجماعية مع الفريق البورسعيدي، بعد قضاء إجازة قصيرة في بلاده.

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة علي ماهر، قد منح دغموم إذنا خاصا للسفر إلى الجزائر للاستمتاع ببضعة أيام من الراحة.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة فريق البنك الأهلي في منافسات الدور ل16 من بطولة كأس مصر.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع من أغسطس الجاري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والبنك الأهلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز

