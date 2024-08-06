نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علام يشيد بروح المنتخب الأوليمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على الاتصال بلاعبي المنتخب الأوليمبي بعد مباراة فرنسا فى الدور قبل النهائي لأولمبياد باريس،وتحدث رئيس الاتحاد المصري مع البرازيلى ميكالي المدير الفني للمنتخب مشددا على أنهم أدوا ما عليهم برجولة في الملعب وطلب منهم نسيان هذا اللقاء وحثهم علي الاستعداد لمباراة المغرب بنفس الروح من أجل تحقيق الميدالية البرونزية لأنهم جيل يستحق التقدير والاحترام.

كما حرص محمد النني قائد المنتخب الأوليمبي فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا فى فرنسا على الاجتماع مع لاعبي المنتخب فور وصولهم مقر فندق الإقامة.

وقال النني للاعبين: ارفعوا رؤوسكم، كنتم أبطالا وعلى قدر المسئولية، واجهتم فريق من عظماء اللعبة فى العالم بكل قوته ومدعوما بنحو 90 ألف متفرج ومع ذلك تقدمتم عليه ولولا معاندة الحظ لتأهلنا إلى نهائي البطولة.. قدر الله وما شاء فعل.

وتابع النني قائلا للاعبين: صعودكم إلى مربع العظماء والكبار إنجاز تاريخي لم يتكرر منذ 60 عاما، انا فخور بكم، أنتم جيل رائع وعظيم ونجحتم باقتدار فى بناء المجد الكروي الحديث وأكدت للدنيا كلها أن المصريين يستطيعون ويمتلكون القدرة على ابهار العالم.