نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قرار نادي الزمالك من استكمال بطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر اليوم الثلاثاء، مسؤولي نادي الزمالك، الاجتماع الذي عقد بواسطة اتحاد الكرة المصري مع الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر.

واختتم الاجتماع على حسم نادي الزمالك قراره من المشاركة في بطولة كأس مصر، حيث أنه ابلغ مسؤولي اتحاد الكرة المصري برفضه في استكمال البطولة بسبب المواعيد المعلنة قبل أيام قليلة.

وطالب نادي الزمالك مسؤولي اتحاد الكرة بتعديل المواعيد، بسبب ضغط المباريات، وعدم تعرض اللاعبين للإرهاق، وتجنب الإصابات.

وأوضح عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، أنهم لم يوافقوا خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، على استكمال المشاركة في بطولة كأس مصر بسبب المواعيد المحددة من قبل الاتحاد.



وأشار عبد الواحد، أن نادي الزمالك قام بطلب تأجيل مباريات كأس مصر، كما طلب أكثر من نادٍ تأجيل مباريات البطولة كي يحصل اللاعبون على فترة راحة قبل انطلاق الموسم الجديد.



وأنهى مدير الكرة، أن نادي الزمالك لم يرفض المشاركة في بطولة كأس مصر ولكنه اعترض على المواعيد التي حددها اتحاد الكرة لاستئناف المسابقة.

موضحا إنه سيتم التنسيق مع إدارة النادي لمعرفة الموقف النهائي بشأن قرار المشاركة في الكأس لاتخاذ القرار النهائي.