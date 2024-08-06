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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن ناديه لم يوافق خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، الذي عُقد اليوم على المشاركة في بطولة كأس مصر في المواعيد المحددة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

بهذه الشروط.. الزمالك يرفض استكمال بطولة كأس مصر

وأضاف مدير الكرة أن ناديه طلب تأجيل مباريات كأس مصر، كما طلب أكثر من نادٍ تأجيل مباريات البطولة كي يحصل اللاعبون على فترة راحة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشدد على أن الزمالك لم يرفض المشاركة في بطولة كأس مصر ولكنه رفض المواعيد المحددة من اتحاد الكرة لاستئناف المسابقة.

وأوضح عبد الواحد السيد أنه سيتم التنسيق مع إدارة النادي لمعرفة الموقف النهائي بشأن قرار المشاركة في الكأس لاتخاذ القرار النهائي.

وكان اتحاد الكرة حدد يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري موعدًا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في دور الـ16 لكأس مصر.