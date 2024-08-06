نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أوباما يغيب عن مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة فريق زد المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



جاء ذلك بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.



ومن المقرر أن ينتظم يوسف أوباما في التدريبات الجماعية المُقبلة بشكل طبيعي استعدادًا للقاء فريق زد.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.