نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب معاناته من آلام في الخلفية.. برنامج علاجي خاص لـ "إيشو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا خاصًا لأحمد عبد الرحيم "ايشو" لاعب الأبيض، بسبب الإصابة التي تعرض لها.



و يعاني "ايشو" من آلام في العضلة الخلفية، وخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لتحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له.



وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فريق زد المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.