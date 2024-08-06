لوبيز يحقق رقم مميز في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح فيرمين لوبيز، نجم منتخب إسبانيا في التألق وتحقيق إحصائية مميزة له مع منتخبه الوطني وذلك في أولمبياد باريس التي أصبحت على وشك الختام.

ويقدم المنتخب الإسباني مستويات مميزة في أولمبياد باريس لكرة القدم رجال ونجحوا في الوصول إلى معركة النهائي من البطولة المقامة حاليًا في فرنسا.

ويأتي وصول منتخب إسبانيا لدور النهائي بعد إقصاء المنتخب المغربي بريمونتادا قوية بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين.

لوبيز يتألق في أولمبياد باريس

وبحسب ما ذكرته الاحصائيات فإن فيرمين لوبيز هو هدّاف إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لكُرة القدم للرجال برصيد أربعة أهداف خلال خمس مُباريات كما صنع هدفَين.

‏كما بلغت القيمة السوقية للاعب (30) مليون يورو حسب موقع "TransferMarket" المختص بأرقام اللاعبين.

يذكر أن إسبانيا ستواجه فرنسا في دور النهائي يوم الجمعة والموافق التاسع من أغسطس الجاري على ملعب بارك دي برينس.