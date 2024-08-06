برشلونة ينجح فى التوقيع مع داني أولمو

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أحمد جودة - القاهرة - ذكر الصحفى الايطالى فابريزو رومانو المختص في انتقالات اللاعبين أن برشلونه الاسبانى اتم التعاقد مع صانع ألعاب فريق لايبزيج الألمانى اولمو.

وكشف الايطالى فابريزو رومانو عن العرض الجديد لبرشلونة وهو 55 مليون يورو + 7 اضافات لمدة 6 سنوات.

ومن المنتظر أن يصل داني أولمو إلى برشلونة الليلة وكل شيء جاهز لرحلته برفقة الوكلاء والمدير الرياضي لبرشلونة البرتغالى ديكو.

برشلونة ينجح فى التوقيع مع أولمو

يذكر أن اولمو صاحب الـ26 عام كان من ناشيئى اسبانيول قبل الانتقال إلى ناشئي برشلونه " اللاماسيا " حتى عام 2015 ثم انتقل إلى فريق دينامو زغرب الكرواتى وفى عام 2023 ينتقل اولمو إلى فريق لايبزيج الألمانى.

وحقق اولمو بطولة اوروبا تحت ال21 عام 2019 ثم فضية الألعاب الأولمبية عام 2020 وفى عام 2022 حقق لقب دورى الامم الاوروبية واخيرا لقب كاس الامم الأوروبية الأخيرة 2024 بألمانيا