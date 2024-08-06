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أحمد جودة - القاهرة - قدم أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي الأولمبي ونادي باريس سان جيرمان، وعد للجماهير المغربية، عقب تلقيهم الخسارة من نظيره الأسباني، بأنه سيحصل على الميدالية وسيفوز بالبرونزية في منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

أشرف حكيمي يعد جماهير المغرب بالتتويج ببرونزية أولمبياد باريس

وكتب أشرف حكيمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلا: "شعرت بخيبة أمل من نتيجة الأمس. سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالميدالية البرونزية".

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره منتخب مصر، يوم الخميس المقبل، ويحتضن اللقاء ملعب لابوجوار في نانت لتحديد المركز الثالث.

وتلقى المنتخب المغربي الخسارة من نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، في نصف النهائي، ويواجه المغربي المنتخب المصري بعدما خسر من نظيره فرنسا بنتيجة 1-3.