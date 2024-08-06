نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد ينهي اتفاقه مع نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم أتلتيكو مدريد الإسباني صفقة انتقال الأرجنتيني الدولي جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لخوض المنافسات المقبلة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن أتلتيكو مدريد نجح في الوصول إلى اتفاق نهائي مع الفريق الإنجليزي على ضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بمقابل 75 مليون يورو، بالإضافة الامتيازات التي تصل إلى 20 مليون يورو.

وأكد فابريزو أن ألفاريز سيوقع مع الروخي بلانكوس عقد لمدة 5 مواسم.

أتلتيكو مدريد يقترب من ضم جوليان الفاريز

وأضاف أن من المتوقع وصول المهاجم الأرجنتيني قبل نهاية الأسبوع الحالي إلى مدريد لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وانتقل الفاريز إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2022 قادمًا من ريفربليت الأرجنتيني بمقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

وشارك المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 24 عامًا، مع السيتي الموسم الماضي في 50 مباراة، أحرز خلالهم 17 هدف، وصنع 12 تمريرة حاسمة.