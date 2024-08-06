نتائج مسابقات اليوم في أولمبياد باريس

نتائج مسابقات اليوم في أولمبياد باريسأحرز فريق الدراجات البريطاني الميدالية الذهبية في سباق السرعة للفرق نساء، بعد فوزه على نظيره النيوزيلندي ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق الفريق البريطاني زمنًا قدره 45.186 ثانية، مسجلًا رقمًا عالميًا وأولمبيًا جديدًا بعد أن حطم رقمه السابق الذي حققه في تصفيات المنافسات الحالية والبالغ 45.338 ثانية.

وحصل الفريق النيوزيلندي على المركز الثاني والميدالية الفضية بعدما حقق زمنا قدره 45.569 ثانية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الفريق الألماني بعدما فاز على نظيره الهولندي وحقق زمنًا قدره 45.400 ثانية، فيما حقق الفريق الهولندي زمنا بلغ 45.690 ثانية.

وفي سباق 800 متر ضمن منافسات ألعاب القوى فازت البريطانية كيلي هودجكينسون بالميدالية الذهبية للسباق بزمن قدره دقيقة واحدة و56.72 ثانية، متقدمة على الإثيوبية تسيغي دوغوما صاحبة الميدالية الفضية التي سجلت دقيقة واحدة و57.15 ثانية والكينية ماري مورا التي حصلت على الميدالية البرونزية وحققت زمنا قدره دقيقة واحدة و57.42 ثانية.

واحتفظ السويدي أرماند دوبلانتيس بذهبية مسابقة القفز بالزانة بعدما كان الوحيد الذي نجح في تجاوز الستة أمتار، حيث تقدم حامل الرقم القياسي العالمي على الأمريكي سام كندريكس الذي فاز بالميدالية الفضية مسجلا 5.95 متر، فيما حصل اليوناني إيمانويل كاراليس على الميدالية البرونزية وسجل 5.90 متر.

وبات دوبلانتيس ثالث لاعب في القفز بالزانة يتوج باللقب الأولمبي مرتين على التوالي بعد الأمريكي بوب ريتشاردز (1952) و(1956) والروسية يلينا إيسينباييفا (2004) و(2008).

وأحرزت الكينية بياتريس تشيبيت ذهبية سباق 5 آلاف متر في منافسات ألعاب القوى، منهية حلم التي أنهت السباق في المركز الثالث وحصولها على الميدالية البرونزية في تحقيق ثلاثية في سباقات المسافات الطويلة للأولمبياد.

وحصدت الكينية الأخرى فايث كيبييغون الميدالية الفضية بتجاوزها خط النهاية في المركز الثاني، ونجحت تشيبيت، حاملة الرقم القياسي العالمي، في انتزاع المركز الأول في الأمتار الأخيرة من مواطنتها فايث كيبييغون، فأنهت السباق بزمن 14:28.56 دقيقة مقابل 14:29.60 دقيقة للأخيرة، فيما حلّت الهولندية سيفان حسن، حاملة اللقب، ثالثة بزمن 14:30.61 دقيقة.

وكانت ابنة الحادية والثلاثين سيفان حسن ترغب في أن تصبح أوّل امرأة تحرز ذهبية في هذه المسابقات الثلاث في ألعاب القوى، في إنجاز حققه التشيكوسلوفاكي إميل زاتوبيك في هلسنكي 1952.

وتوج الفرنسي كاولي فاست بالميدالية الذهبية في منافسات ركوب الأمواج للرجال، وذلك بعد تسجيله (67 .17) نقطة، متفوقا على الأسترالي جاك روبنسون الذي حصد (83 .7) نقطة.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى البرازيلي جابرييل ميدينا بعدما حصد (54 .15) نقطة، متغلبا على ألونسو كوريا، من بيرو.

وفي منافسات ركوب الأمواج للنساء، توّجت الأمريكية كارولين ماركس بالميدالية الذهبية، عقب تغلبها على البرازيلية تاتيانا وستون-ويب في النهائي، حيث حصلت على (50 .10) نقطة، فيما حصدت وستون-ويب (33 .10) نقطة لتحصد الميدالية الفضية، وحققت الفرنسية لجوهان ديفاي الميدالية البرونزية بتغلبها على بريسا هينيسي، من كوستاريكا.

وأحرز الفارس الألماني كريستيان كوكوك الميدالية الذهبية في منافسات القفز الفردي بمسابقة الفروسية، بعد حصوله على المركز الأول في جولة فاصلة مثيرة.

وتأهل كوكوك على جواده تشيمر 47، للنهائي بدون أخطاء، إلى جانب الفارس السويسري ستيف جيردا، والهولندي مايكل فان دير فليوتن.

وأدى ذلك إلى إقامة جولة فاصلة، ورغم أن كوكوك كان الأبطأ بين الثلاثة في النهائي، إلا أن الفارس البالغ من العمر 34 عاما تفوق فيما يعادل شوطا فاصلا ليمنح الفرسان الألمان الميدالية الذهبية الرابعة في الألعاب الأولمبية الحالية، وحصد كوكوك الميدالية الأولمبية رقم مئة للفرسان الألمان، وفقا لحسابات الاتحاد الدولي للفروسية.

وحصد جيردا الميدالية الفضية، وهي أول ميدالية لسويسرا في الفروسية منذ أن فاز بذهبية 2012، فيما اكتفى الهولندي فان دير فليوتن، على جواده بيوفيل زد، بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي القرص حققت الأمريكية فالاري أولمان الميدالية الذهبية وباتت ثالث لاعبة تتوج بذهبية مسابقة رمي القرص مرتين على التوالي في تاريخ الألعاب الأولمبية، حيث سجلت في محاولتها الرابعة مسافة 69.50 متر لتنتزع الذهبية وتتفوق على الصينية بين فينغ صاحبة الميدالية الفضية التي سجلت مسافة 67.51 متر، فيما حصلت الكرواتية ساندرا إلكاسيفيتش على الميدالية البرونزية وسجلت مسافة 67.51 متر.

وفي منافسات كرة السلة للرجال توّجت هولندا بذهبية مسابقة 3*3 ، بفوزها في النهائي على فرنسا بعد التمديد 18-17.

وسجل وورثي دي يونغ سلة حسم اللقاء بنقطتين من خارج القوس بعد 21 ثانية على بداية التمديد، ليجعل هولندا البطلة الثانية للمسابقة التي بدأت مشوارها الأولمبي قبل ثلاثة أعوام في طوكيو حين أحرزت لاتفيا اللقب بفوزها في النهائي على روسيا المشاركة تحت علم محايد 21-18.

وذهبت البرونزية لليتوانيا التي فازت في مباراة المركز الثالث على حاملة اللقب لاتفيا 21-18.

وتوّجت ألمانيا بذهبية مسابقة 3*3 في كرة السلة للنساء، بعد فوزها في النهائي على إسبانيا 17-16.

وباتت ألمانيا البطلة الثانية للمسابقة المستحدثة في الألعاب الأولمبية، بعد الولايات المتحدةالأمريكية التي أحرزت اللقب قبل ثلاثة أعوام في طوكيو بفوزها في النهائي على روسيا 18-15، واكتفت نساء أمريكا بتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في هذه النسخة.

وأحرزت الصينية هونغتشان كوان ذهبية الغطس عن منصة ثابتة عشرة أمتار، وهذه الذهبية الثانية للرياضية البالغة 17 عاماً والثالثة في مسيرتها.

وفازت كوان بذهبية 10 أمتار في طوكيو صيف 2021 عندما كانت بعمر الرابعة عشرة، ثم حصدت ذهب الفرق في باريس إلى جانب تشن. وحققت الصينية الأخرى يوشي تشن الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية للكورية الشمالية راي كيم مي.