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أحمد جودة - القاهرة - أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن اللائحة التي تسمح لقائد الفريق بالتحدث إلى حكام المباريات سيتم تطبيقها في الموسم الجديد، لكن هذا لا يعطي الحق لقائدي الفرق بالتذمر على الحكم.

الاتحاد الألماني لكرة القدم: لا يحق لقائدي الفرق الاعتراض على قرارات الحكام في اللائحة الجديدة

واعتبرت تجربة هذه اللائحة ناجحة في بطولة يورو 2024، حيث تم إنذار معظم اللاعبين الذين اعترضوا على الحكم، في ظل سعي مسؤولي كرة القدم للحد من التفاف اللاعبين حول الحكام للاعتراض على قراراتهم.

ولكن مع تطبيق هذه القاعدة في الدوري الألماني وكافة المسابقات المحلية الأخرى، أوضح المتحدث باسم لجنة الحكام في الاتحاد الألماني لكرة القدم أن اللائحة يتم تفسيرها بشكل خاطئ.

وقال ألكسندر فويرهيرديت للصحفيين "لقد تابعت الكثير مما يقال إن القائد فقط هو من يحق له الشكوى للحكم، لكن قائد الفريق غير مسموح له بذلك أيضا".

وأضاف "يفسر أيضا بشكل خاطئ أنه من حق اللاعبين الاعتراض من مسافة 20 مترا، وهو أمر غير صحيح".

ويأمل الاتحاد الألماني لكرة القدم من خطوة تفسير الحكم لقراراته لقائدي الفرق، تقليل التوقفات في المباريات وزيادة الوقت الفعلي للعب.

وإذا كان قائد الفريق حارس مرمى سيتم ترشيح لاعب آخر داخل الملعب للتحدث إلى الحكم في الحالات التي تحدث في النصف الآخر من الملعب.