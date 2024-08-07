نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سالم: المجلس الأبيض سيقرر ما يحقق مصالح الزمالك.. ولن ندفع ثمن الدوري المضغوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن عقد المجلس الأبيض اجتماعًا خلال الساعات المُقبلة، لحسم موقف الفريق بشكل رسمي من خوض منافسات كأس مصر عن الموسم الحالي.

قال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، ليس صحيحًا وأن رفض الزمالك خوض منافسات كأس مصر، هناك موافقة مبدئية على المشاركة في البطولة، ولكن هناك اعتراض على المواعيد التي تم طرحها.

وأضاف، هناك تواصل مستمر بين مجلس إدارة النادي والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق بشأن موقفه من خوض كأس مصر، ولكن كما يحدث في جميع بلدان العالم، يرغب المدير الفني في منح لاعبيه الراحة الكافية قبل بداية الموسم الجديد.

وتابع، على من وضع جدول الدوري وما شهده من مؤجلات وترحيل للمباريات حل هذه الأزمة، الأندية لن تظل تدفع الثمن.

وأتم أحمد سالم تصريحاته قائلًا، مجلس إدارة الزمالك سيتخذ ما يتناسب مع مصلحة فريق الكرة بشأن المشاركة في كأس مصر من عدمها.