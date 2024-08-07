نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام ثروت يجري بنجاح جراحة الرباط الصليبي بقطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى عصام ثروت حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الثلاثاء جراحة الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية بدولة قطر وذلك على خلفية الإصابة التي تعرض لها الحارس قبل نحو ثلاثة أسابيع خلال إحدى تدريبات الفريق ببورسعيد.

عصام ثروت يجري بنجاح جراحة الرباط الصليبي بقطر

كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي قد حرص على سرعة إنهاء إجراءات سفر الحارس لقطر وسرعة إجراء الجراحة التي قام بها فريق طبي على أعلى مستوى حرصًا على سرعة عودة اللاعب للملاعب مرة أخرى.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي بالدور ال 16 من منافسات بطولة كأس مصر.

وتنطلق هذه المباراة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع من أغسطس الجاري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات الدوري المصري الممتاز.