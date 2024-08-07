نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي.. وعرض أوروبي لظهير المنتخب الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، على رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما وصل عرض أوروبي من أجل ضم ظهير الأحمر ومنتخب مصر الأولمبي بعد تألقه في أولمبياد باريس 2024.

كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

وقال شبانة في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يُبث عبر قناة ETC: "يبحث نادي كورتريك البلجيكي في إمكانية استعارة كريم الدبيس من الأهلي، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة."

وتابع قائلًا: "وافق كولر على رحيل خالد عبد الفتاح عن الأهلي، وهو ما شكل مفاجأة لإدارة النادي، حيث يمتلك اللاعب أربعة عروض للتعاقد معه. وقد فوجئنا بهذا القرار بعد أن قدم اللاعب أداءً جيدًا مع الفريق في الفترة الأخيرة."

وأضاف: "عاد مسؤولو الأهلي مجددًا للتفاوض مع نادي زد من أجل الحصول على خدمات مصطفى العش، وذلك في حال تمسك محمد عبد المنعم بالاحتراف في فرنسا."