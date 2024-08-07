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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة فيديو ملخص ونتيجة مباراة مصر وفرنسا HD كامل قناة beIN SPORTS.. يستمر البحث عن محدث لحظة بلحظة لمباراة منتخب مصر الأولمبي وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، ويبحث منتخب مصر عن الفوز في مباراة اليوم ويتأهل للمرة الأولى لنهائي الأولمبياد، وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، تفاصيل مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

نتيجة مباراة مصر وفرنسا HD عبر قناة beIN SPORTS

د1: بداية مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

بداية مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024. د5: منتخب مصر يصمد دفاعيا أمام هجوم فرنسا ومازالت النتيجة سلبية.

د10: استمرار التعادل السلبي بين مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

استمرار التعادل السلبي بين مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024. د15: تفوق دفاعات منتخب مصر على هجوم منتخب فرنسا واستمرار التعادل السلبي.

تفوق دفاعات منتخب مصر على هجوم منتخب فرنسا واستمرار التعادل السلبي. د20: منتخب مصر يعود للسيطرة على منتصف الملعب ويبحث عن تسجيل الهدف الأول في المباراة.

منتخب مصر يعود للسيطرة على منتصف الملعب ويبحث عن تسجيل الهدف الأول في المباراة. د25: استمرار التعادل السلبي بين مصر وفرنسا في نصف نهائي الأولمبياد.

استمرار التعادل السلبي بين مصر وفرنسا في نصف نهائي الأولمبياد. د30: محاولات من إبراهيم عادل لتسجيل الهدف الأول في المباراة وتفوق دفاعات فرنسا.

محاولات من إبراهيم عادل لتسجيل الهدف الأول في المباراة وتفوق دفاعات فرنسا. د40: هدف أول محقق يضيع على منتخب فرنسا وتصطدم الكرة في العارضة.

هدف أول محقق يضيع على منتخب فرنسا وتصطدم الكرة في العارضة. د45: حكم المباراة يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من ضائع.

حكم المباراة يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من ضائع. د46: نهاية الشوط الأول بين مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب إسبانيا قد صعد للمباراة النهائية بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد في الدور نصف النهائي، وينتظر منتخب إسبانيا الفائز من مباراة مصر وفرنسا، بينما يلعب منتخب المغرب على الميدالية البرونزية أمام الخاسر من مباراة مصر وفرنسا.

مشاهدة فيديو ملخص ونتيجة مباراة مصر وفرنسا HD كامل قناة beIN SPORTS في أولمبياد باريس 2024

نتيجة مباراة منتخب المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

وبدأت مباراة منتخب المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بتنظيم دفاعي من جانب منتخب المغرب في منطقة وسط الملعب من أجل منع منتخب إسبانيا في تسجيل الهدف الأول في المباراة، وكانت الجماهير المغربية في ملعب المباراة له طابع الحماس الكبير، وحصل منتخب المغرب على ركلة جزاء في الدقيقة 37 من عمر المباراة وتمكن سفيان رحيمي أن يسجل الهدف الأول في المباراة بنجاح ويستمر في صدارة الهدافين في الأولمبياد، وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بتقدم المغرب بهدف مقابل لا شيء على منتخب إسبانيا.

ملخص أهداف ونتيجة مباراة منتخب المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة منتخب المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 كان منتخب إسبانيا له السيطرة العليا في المباراة ونجح منتخب إسبانيا في ترجمة السيطرة لتسجيل الهدف الأول والتعادل في الدقيقة 66 عن طريق فيرمين لوبيز.

ولم يظهر منتخب المغرب في الشوط الثاني بالشكل الأمثل في المباراة وكان هناك تراجع دفاعي كبير من جانب المغرب وسيطرة إسبانية على المباراة.

وفي الدقيقة 85 سجل خوانلو سانشيز أن يسجل الهدف الثاني في المباراة لمنتخب إسبانيا، ويعود منتخب المغرب للسيطرة من أجل تسجيل الهدف الثاني والتعادل ولكن لم يكن الوقت كافيا، وانتهت مباراة منتخب المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بفوز إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد والصعود لنهائي أولمبياد باريس 2024 وانتظار الفائز من مباراة مصر وفرنسا.