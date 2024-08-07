نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستعد للسوبر الأوروبي بثنائية في شباك تشيلسي وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق ريال مدريد الإسباني في تحقيق الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 2-1 في مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد.

ريال مدريد يؤكد جاهزيته للسوبر الأوروبي بثنائية أمام تشيلسي

بدأت المباراة التي أقيمت في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية، بتسجيل الهدف الأول عن طريق النجم الإسباني لوكاس فاسكيز في الدقيقة 19، بعد استغلال ارتباك دفاعي من لاعبي تشيلسي.

وأضاف النجم المغربي براهيم دياز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 27، بعد انطلاقة سريعة من فينيسيوس وتمرير كرة بينية متقنة، حيث تحرك دياز بمهارة في المساحة المتاحة، واستلم الكرة، ثم راوغ الحارس ليضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 39، قلص النجم الإنجليزي نوني مادويك الفارق لصالح تشيلسي، بعد أن استغل كرة عرضية لعبها إينزو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء، ليسددها مادويك برأسه في الشباك.

ورغم محاولات الفريقين لزيادة الأهداف في الدقائق المتبقية من اللقاء، إلا أن النتيجة بقيت على حالها، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 2-1.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في بطولة كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا يوم 14 أغسطس، بينما سيخوض تشيلسي مباراته المقبلة ضد إنتر ميلان في لقاء ودي تحضيري آخر يوم 11 أغسطس.