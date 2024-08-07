نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع منبوذ كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي الجديدة والتي يسعى لضمها بفترة الانتقالات الصيفية.

كهربا على رادار بيراميدز

وقال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي يهتم بمحمود عبدالمنعم كهربا ويريد التعاقد معه بفترة الانتقالات الصيفية لاقتراب رحيله بعد أزماته مع كولر"؟

ورد علاء ميهوب: "أين المشكلة في اهتمام مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي بمحمود عبدالمنعم كهربا وممكن يوافق ويروح والحدث سيكون كبير بالطبع ولكن الأمر يرجع له وللإدارة بعد تكاثر الأخبار حول رحيله وعدم استكمال مشواره".

واختتم: "قرار النادي برحيل أو بقاء لاعب يتحدد حسب ادائه في الملعب والأهلي يريد من كهربا أداء في المباريات واستمراريه مستواه وفي حالة عدم حدوث ذلك فيفكر برحيله وسيأتي بديل لك ويلعب ويصبح هداف الدوري مثل الفلسطيني وسام أبوعلي وهذا حظه السيئ".