نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملكي ينفجر.. ملخص أهداف مباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره تشيلسي، بفوز الأول على الثاني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2024\2025.

أهداف مباراة ريال مدريد وتشيلسي الودية

وانطلق الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء، حيث استطاع اللاعب لوكاس فاسكيز من إحراز الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة ال19.

وسرعان ذلك نجح لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز في الدقيقة ال27، من إحراز الهدف الثاني لريال مدريد سكن شباك حارس تشيلسي، ليصبح الريال متقدم بهدفين مقابل لاشيء.

وضمن أحداث الشوط الأول وقبل أن ينتهي في الدقيقة ال 39، استطاع لاعب تشيلسي نوني مادويك من تسجيل الهدف الأول لفريقه تشيلسي.

وبهذه النتيجة فاز فريق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف لتشيلسي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.