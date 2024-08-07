نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه مساء اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات نهائي كأس الرابطة.

موعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق صافرة حكم مباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويحتضن اللقاء ستاد الدفاع الجوي.

وأسند اللقاء الذي يقام اليوم في نهائي كأس الرابطة، للحكم الروماني رادو بيتريسكو.

فقد أسندت رابطة الأندية المصرية المحترفة مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، لطاقم تحكيم روماني، ويعاونه كلا من:

رادو بيتريسكو – حكم ساحة

رادو جينجولاك – حكم مساعد

فاسيلي مارينيسكو – حكم مساعد

بوجدان دميتراكي – حكم رابع

أندري كيفوليتي – حكم فيديو

سيباستيان جورجي – مساعد حكم فيديو

وتأهل فريق سيراميكا كليوباترا، للنهائي بعدما حصل على لقب كأس الرابطة من الموسم الماضي، بعد فوزه على الاتحاد السكندري، وتأهل للنهائي، وعلى الجانب الأخر تأهل فريق طلائع الجيش للنهائي بعد الفوز على المصري.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء، في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مسابقات الكرة المصرية.