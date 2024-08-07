نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة المنتخب في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق، أن محمد النني نجم فريق أرسنال الإنجليزي السابق يعد مفاجأة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس بعد المباريات التي خاضها الفريق مؤخرًا.

النني مفاجأة منتخب مصر الأولمبي

ويستعد منتخب مصر لمواجهة المغرب، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: محمد النني قدم مباريات قوية مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس ويستحق لقب مفاجأة البطولة.

وتابع: دور محمد النني مع المنتخب الأولمبي دور كبير ومهم وكان مفاجأة أولمبياد باريس لما له من خبراته فنية داخل وخارج الملعب.