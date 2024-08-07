نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوق انتقالات برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي برشلونة الإسباني، صفقة التعاقد مع داني أولمو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيح الألماني ومنتخب إسبانيا، بعقد يمتد لمدة 6 سنوات.
سوق انتقالات برشلونة في الميركاتو الصيفي
وتعد صفقة أولمو هي ثاني صفقات النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد حسم التعاقد مع ب أو فيكتور.
وفيما يلي نستعرض سوق انتقالات برشلونة حتي الآن:-
سوق انتقالات برشلونة حتى الان..
المغادرين:
- شادي رياض بـ10 مليون يورو
- إيستانيس بيدرولا بـ3 مليون يورو
- مارك غويو بـ6 مليون يورو
- سيرجينيو ديست "مجانا مع نسبة حال إعادة بيعه"
- ماركوس ألونسو "نهاية عقد"
- أوريول روميو "نهاية إعارة"
- سيرجي روبيرتو "نهاية عقد"
المنضمين:
- داني اولمو بـ55+7 مليون يورو
- ب أو فيكتور بـ2.7 مليون يورو