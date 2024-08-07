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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، الذي سيخوض بها غمار الموسم الجديد.

بعد ضم أولمو.. تشكيلة برشلونة في الموسم الجديد

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تشكيل الفريق الكتالوني المتوقع في الموسم المقبل حال جاهزية جميع اللاعبين بالإضافة إلى داني أولمو الذي انضم حديثًا لبرشلونة.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة في الموسم المقبل على النحو التالي:-

حراسة المرمي: شتيجن

خط الدفاع: بالدي – أراوخو – كوبارسي – كوندي

خط الوسط: جوندوجان – بيدري – جافي

خط الهجوم: أولمو – ليفاندوفسكي - يامال

وحسم برشلونة صفقة التعاقد مع داني أولمو قادمًا من لايبزيج الألماني لمدة 6 مواسم مقابل 55 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز.