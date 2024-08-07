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أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر، منافسه منتخب المغرب، يوم الخميس 9 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر ضد المغرب

وفشل منتخب مصر في التأهل لنهائي الأولمبياد بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما خسر منتخب المغرب أمام منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة مصر والمغرب على برونزية كرة القدم في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

تُقام المباراة بين منتخبي مصر والمغرب في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي مصر والمغرب عبر قناة بين سبورتس 1 HD، حيث تقوم مجموعة قنوات بين سبورتس بإذاعة مباريات الأولمبياد بشكل حصري عبر قنواتها.

