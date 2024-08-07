نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي مع نظيره بايرليفركوزن الألماني اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس الحالي بستاد الإمارات وديا ضمن معسكرهم التحضيري للموسم الجديد.
موعد مباراة آرسنال وباير ليفركوزن
وتبدأ صافرة بداية مباراة آرسنال وبايرليفركوزن مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبايرليفركوزن
تردد قناة أبوظبي الرياضية
القمر: نايل سات
التردد: 11409
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 30000
تصحيح الخطأ: 3/4.