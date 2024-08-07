نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وباير ليفركوزن الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي مع نظيره بايرليفركوزن الألماني اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس الحالي بستاد الإمارات وديا ضمن معسكرهم التحضيري للموسم الجديد.

موعد ومعلق مباراة آرسنال وبايرليفركوزن

وتبدأ صافرة بداية مباراة آرسنال وبايرليفركوزن مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها المعلق الشهير محمد العتيبي وأحمد العبيدلي وأحمد الحامد وسالم السالمي وعباس الزركاني.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبايرليفركوزن

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 11409

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفركوزن

حراسة المرمى: هاين

خط الدفاع: بن وايت، كيفيور، ماجاليس، زينشينكو.

خط الوسط: اوديجارد، بارتي، هافيرتز.

خط الهجوم: نيلسون، خيسوس، مارتنيلي.

