نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم الخميس مباراة الأهلي وسموحة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري لموسمه الجاري 2023-2024

يتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 78 نقطة جمعها من 30 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز (الوصيف) برصيد 73 نقطة حصدها من 32 مباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة

1- الأهلي: 78 نقطة.

2- بيراميدز: 73 نقطة.

3- المصري: 52 نقطة.

4- الزمالك: 52 نقطة.

5- مودرن سبورت: 50 نقطة.

6- سموحة: 48 نقطة.

7- زد: 47 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا: 45 نقطة.

9- إنبي: 43 نقطة.

10- الاتحاد السكندري: 40 نقطة.

11- طلائع الجيش: 39 نقطة.

12- البنك الأهلي: 34 نقطة.

13- الجونة: 33 نقطة.

14- الإسماعيلي: 32 نقطة.

15- فاركو: 31 نقطة.

16- بلدية المحلة: 27 نقطة.

17- المقاولون العرب: 25 نقطة.

18- الداخلية: 19 نقطة.